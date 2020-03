Barcellona, discarica di Trefinaite: oltre 160 mila tonnellate di rifiuti interrati

Nella dismessa discarica comunale di Barcellona, colline di Trefinaite, ci sono oltre 160 mila tonnellate di rifiuti interrati in un'area scoscesa estesa per 25 mila metri quadrati, che preoccupano non poco, tanto che la vicenda presto potrebbe approdare in consiglio comunale. Anche perché l'Amministrazione, che ha già perso un'occasione per intercettare i fondi strutturali dell'Unione europea messi a disposizione con i bandi della Regione, non sembra nemmeno pronta ad affrontare le nuove possibilità di finanziamento che già i intravedono all'orizzonte.

Il sito deve ancora essere bonificato, e non lo è stato soprattutto per mancanza di progettualità e di risorse che non sono state nemmeno richieste. Fino al 2018, quando ancora a dirigere il Settore ambiente era l'ingegnere Salvatore Torre, era stata avviata una progettazione per la messa in sicurezza. Poi tutto è caduto nel dimenticatoio. Non c'è stata nemmeno la partecipazione al precedente bando per tentare di ottenere i finanziamenti.

