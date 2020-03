Coronavirus, nuovo caso di positività a Messina: è un uomo di 48 anni

Un nuovo caso di positività è stato riscontrato, nel pomeriggio di oggi, all’Irccs Neurolesi di Messina. Si tratta di un uomo di 48 anni, di Palermo, ricoverato in riabilitazione da poco meno di un mese.

L’uomo, dopo aver accusato primi sintomi di febbre e difficoltà respiratorie, è stato trasportato in uno dei “Covid-Hospital” della città per essere sottoposto alle cure specifiche per i casi di coronavirus.

Il reparto e la palestra per la riabilitazione sono già stati sanificati, partita come protocollo l’indagine epidemiologica per ricostruire tutti i contatti avuti dal paziente, compreso il personale sanitario.

