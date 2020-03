Raccolta rifiuti a Letojanni, cambiano le regole ed è caos tra i cittadini

A Letojanni la prima settimana con il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti è stata caratterizzata da confusione e parecchi errori, che hanno reso il paese meno pulito e ordinato del solito. Da lunedì 9 marzo l'Ato 4 ha infatti deciso di uniformare le modalità di conferimento della spazzatura in tutti i comuni, ponendo fine alle differenze che c'erano prima. Questo ha comportato dei cambiamenti che, a Letojanni, hanno riguardato sia le giornate che gli orari. C'era da aspettarsi che non tutti si sarebbero adeguati immediatamente.

Gli utenti che hanno scaricato l'applicazione del Comune sono stati facilitati, perché ogni sera ricevono sul cellulare un messaggio che ricorda cosa bisogna esporre. Non sono pochi, però, quelli che hanno continuato a seguire il vecchio calendario. Alcuni, in effetti, non hanno saputo del cambiamento, e ancora si chiedono il motivo per cui i rifiuti non vengano raccolti (gli operatori prendono infatti solo quelli conferiti correttamente). Non mancano però nemmeno quelli che continuano a ignorare volutamente le regole.

