La vacanza a Madonna di Campiglio, il contagio e il ritorno a casa: tutti i movimenti del messinese positivo

C’è un nuovo paziente risultato positivo al Coronavirus in provincia di Messina dopo il primo ciclo di test. Quindi il numero complessivo sale per il momento a 16, rispetto ai 15 dell’altro ieri.

Si tratta - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola - del 56enne che si trova attualmente ricoverato all’ospedale Papardo, a quanto pare senza alcuna complicanza particolare. È uno dei componenti di alcuni gruppi organizzati che un paio di settimane addietro sono stati a Madonna di Campiglio, per la settimana bianca.

A quanto pare sono in corso accertamenti sanitari anche per altri partecipanti alla gita cui ha preso parte il paziente ricoverato, che accusano alcuni sintomi. Complessivamente i partecipanti a questo viaggio sarebbero in tutto una ventina di messinesi, che sono rientrati in città il 7 marzo.

Sul sedicesimo paziente in corso accertamenti medici sulla stretta cerchia di familiari che sono entrati in contatto con l’uomo. Sono in corso verifiche anche sul post-gita e il rientro a Messina di questo secondo gruppo meno numeroso, ovvero è necessario chiarire se il 56enne si è posto in autoisolamento volontario come prevedeva il decreto del governatore Musumeci.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE