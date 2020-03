Dalla Sicilia a Gallipoli in roulotte nonostante i divieti per il Coronavirus, denunciati

Un weekend a Gallipoli in piena emergenza Coronavirus? Perché no. Protagonisti di questa assurda vicenda sono stati un gruppo di 10 siciliani che, in roulotte e nonostante i divieti imposti dal Governo, hanno pensato di trascorrere dei giorni di vacanza in Salento.

I siciliani, sono stati fermati dai carabinieri a Sant'Isidoro Marina di Nardò, in provincia di Lecce. In dieci, tutti adulti, sono stati denunciati alla'Autorità giudiziaria, come previsto dal decreto.

© Riproduzione riservata