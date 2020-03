Emergenza Coronavirus, disinfestazione nelle aree delle baracche di Messina

La Messina che diligentemente segue gli indirizzi contenuti nei decreti nazionali ma anche le direttive d'applicazione che trovano sponda nei provvedimenti locali, ha accolto positivamente il servizio di sanificazione straordinaria in corso da lunedì scorso in città e iniziato dal Centro.

Sono stati avviati interventi straordinari nelle aree degradate interessate dalla presenza di baraccopoli. Dove necessario, il servizio di sanificazione verrà effettuato manualmente in considerazione delle difficoltà oggettive di accesso mediante automezzo.

Si partirà dall'Annunziata alta per poi proseguire in Salita Tremonti, via Macello Vecchio, Rione Taormina e Camaro Sottomontagna.

