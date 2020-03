Vendeva mascherine non sicure, denunciato un farmacista di Patti

I carabinieri della Stazione di Patti hanno denunciato il titolare di una farmacia accusato di frode in commercio e manovre speculative su merci.

Allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini, hanno effettuato un controllo presso la sua farmacia, constatando che il titolare vendeva a 9,50 euro ciascuna delle mascherine protettive, custodite in bustine di plastica trasparente, prive del marchio di conformità «CE», previsto per i prodotti in vendita nell’Unione Europea, che non riportavano indicazioni comprensibili sulle caratteristiche del prodotto.

Invitato ad esibire la documentazione sull'acquisto della merce, ha fornito una fattura priva delle informazioni essenziali e sulla cui autenticità sono in corso ulteriori approfondimenti. I militari hanno sequestrato la merce.

