Coronavirus, a Messina vietato passeggiare: multe salate per i trasgressori

L'ordinanza anti-passeggio è entrata in vigore alle 21 di ieri sera. Nel territorio comunale di Messina non si potrà più camminare per svago, o fare attività di running e altri sport, in tutte le piazze e in tutte le strade di tutti i quartieri e i villaggi, da nord a sud. Chi sgarra rischia multe salatissime, fino a 500 euro.

Un'ordinanza che, come annunciato ieri, dovrebbe anticipare di fatto il provvedimento che il Governo nazionale si appresta a emanare per tutta l'Italia. Troppe smagliature nella rete, troppi cittadini che pensano ancora, mentre il resto della popolazione fa sacrifici enormi e resta barricata in casa da giorni, di poter coltivare le proprie abitudini radicate e di essere quasi in vacanza.

