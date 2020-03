Emergenza Coronavirus, da domani l'Esercito impegnato nei controlli in Sicilia

Arrivano i controlli dell'esercito nelle città della Sicilia. Da domani una parte dei militari in servizio sull'isola sarà impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. L'ha annunciato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con il governatore Nello Musumeci, secondo quanto riferisce una nota della presidenza della Regione Sicilia.

Il governatore aveva avanzato ieri un’ulteriore richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia. «Sul piano sanitario la situazione è sotto controllo, ma stiamo preparandoci al peggio: è probabile che l’escalation dell’epidemia possa arrivare alla fine di marzo o ai primi di aprile. Ci stiamo attrezzando con nuovi posti di terapia intensiva, ne abbiamo 411 ma ne stiamo creando altri 200 e abbiamo mobilitato le strutture private», aveva detto questa mattina Musumeci.

Oggi trenta persone sono state denunciate da carabinieri nel Catanese per inosservanza del Decreto del presidente del consiglio dei ministri per il contenimento dell’emergenza Coronavirus. Militari della compagnia hanno denunciato 18 persone: cinque di loro erano in un’area di rifornimento che consumavano alimenti nel bar annesso e giocando al gratta e vinci.

I carabinieri di Paternò hanno sorpreso a Biancavilla 11 pregiudicati in uno slargo di viale Europa a parlare tra loro

senza rispettare la prevista distanza di sicurezza. Carabinieri di Belpasso hanno denunciato un 17enne che vendeva marijuana, che è stato accusato anche di spaccio di stupefacenti.

