Giardini Naxos in lutto, si è spento a 87 anni monsignor Salvatore Cingari

Giardini Naxos è in lutto. È morto ieri, all'età di 87 anni, monsignor Padre Salvatore Cingari, arciprete di Giardini Naxos e figura che ha scritto quasi 60 anni di storia della località naxiota. Nel 2015, peraltro, aveva festeggiato 60 anni di ordinazione sacerdotale e, per quasi tutto questo tempo, ha guidato la parrocchia San Pancrazio con amore e spirito di servizio, rappresentando per Giardini molto di più che una figura sacerdotale.

Un uomo generoso e di grande tenacia, un punto di riferimento per la vita cattolica ma anche, e soprattutto, per i giovani e le persone bisognose.

