Coronavirus, Policlinico Messina avvia consegna referti di esami via email

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina comunica che, nell’ambito della razionalizzazione degli interventi legati all’emergenza coronavirus, al fine di evitare il sovraffollamento all’interno della struttura ospedaliera e nell’ottica di implementare ulteriormente il livello di tutela di salute pubblica nell’ambito dell’emergenza nazionale sul Covid-19, ha provveduto ad avviare il servizio di consegna dei referti di esami di laboratorio e di anatomia patologica, a mezzo e-mail.

A tale fine è stato predisposto un apposito modulo, reperibile sul sito web dell'azienda, di consenso all’invio per posta elettronica dei referti, che dovrà essere spedito ai seguenti indirizzi di posta elettronica aziendali, corredato da copia del documento di identità: anatomia.patologica@polime.it per il ritiro di referti di analisi isto-citopatologiche: patologia.clinica@polime.it per il ritiro di referti di analisi di laboratorio.

