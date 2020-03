Messina, abbattuto ecomostro nell'area ex Samar di Contesse: via lo scempio ambientale

Ecomostro abbattuto ed effetto domino: panorama sullo Stretto di Messina molto più spettacolare, scempio ambientale disinnescato, sogni di riqualificazione rinvigoriti. Dell'edificio rosa abbandonato e sospeso sul mare non c'è più ombra, ormai. In piedi solo qualche resto, l'ultimo carico di sfabbricidi da trasportare in discarica. Nell'area ex Samar di Contesse, quel prefisso adesso ha più forza e significato. Ciò che fu, il passato, è stato cancellato dalle pale meccaniche del Comune, che dopo giorni di intenso lavoro hanno raso al suolo la palazzina-scempio.

Si va verso una nuova Samar, quindi. Se lo augurano vivamente soprattutto i residenti della zona sud, coloro che un tempo fruivano di questa incantevole spiaggia. Migliaia di persone, come sottolineato dall'ex consigliere della seconda Circoscrizione Francesco “Ciccio” Gallo, oggi ci credono davvero. L'impegno dell'Amministrazione guidata dal sindaco Cateno De Luca si è concretizzato in questa settimana, nonostante una pressante e sfiancante emergenza coronavirus.

