Primo positivo a Gela e 2 medici a Siracusa, la mappa dei contagi da Coronavirus in Sicilia

Primo caso di Coronavirus a Gela. Lo ha reso noto il sindaco, Lucio Greco, con un video-messaggio trasmesso alla città attraverso i social e le emittenti radiofoniche e televisive locali, invitando la gente a non uscire di casa se non per reali e urgenti necessità. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un autotrasportatore romeno, residente a Gela da alcuni anni. L'uomo è stato posto in quarantena nella sua abitazione. Salgono così a 13 i casi di Coronavirus accertati in provincia di Caltanissetta.

Nell'ospedale Umberto I di Siracusa sono risultati positivi al coronavirus due medici e un infermiere. Lo confermano fonti sanitarie. Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone un medico del reparto di cardiologia. L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa aveva attivato tutte le procedure necessarie come la sanificazione del reparto e il divieto a nuovi ricoveri e nel frattempo ha avviato l'esame del tampone per gli altri sanitari. Due sanitari positivi sono stati ricoverati ma sono in buone condizioni, altri due sono in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata