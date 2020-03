Tg, dirette e speciali: l'epidemia non ferma Rtp, sempre al servizio dei messinesi

Non è facile per nessuno assicurare in questi momenti una informazione sul campo, accurata, dettagliata, onesta, senza inseguire fake news ma raccontando quello che accade.

Non è facile soprattutto per chi continua a farlo in trincea, con mascherine e tutte le precauzioni del caso, ma sempre lì sulla strada, a documentare gli eventi, a consentire lo svolgimento di trasmissione in studio.

Il riferimento è a tutta la squadra di giornalisti e operatori televisivi di Rtp. In questo momento la principale tv locale di Messina cerca di essere, come sempre, al servizio dei messinesi, con grande sforzo di ciascuno dei tecnici, dei cameramen, del personale amministrativo.

È una lotta quotidiana contro l'emergenza. Ma si stanno assicurando servizi richiesti a gran voce dalla cittadinanza come la messa in onda dei riti religiosi e della celebrazione presieduta dall'arcivescovo, le dirette serali del sindaco e della giunta dal centro operativo della protezione civile, i telegiornali, i tg flash, la trasmissione odierna di Scirocco, il talk del venerdì sera che anche oggi sarà dedicato al tema Coronavirus a Messina. E poi "In Salute" anche essa dedicata per ora esclusivamente al tema del giorno, per non dimenticare "Di nuovo Insieme", la trasmissione con Salvo La Rosa e Litterio che sta tenendo compagnia ai messinesi le sere per qualche momento di serenità e buonumore.

È giusto non autolodarsi o autoincensarsi ma ringraziare chi sta dietro le telecamere e con assoluto spirito di servizio garantisce anche il lavoro dei giornalisti. Così come ennesimo grazie a tutti gli edicolanti che ancora, anche loro a prezzo di sacrifici non indifferenti, stanno offrendo la possibilità alla Gazzetta del Sud e agli altri giornali di essere presenti ogni giorno, anche con il servizio di consegna a domicilio.

