A Mandanici sarte "precettate" per realizzare mascherine contro il Coronavirus

La penuria di mascherine per contrastare il contagio dal Covid 19, ha indotto l'amministrazione comunale di Mandanici a rivolgersi a tutte le sarte del paese ed a quanti sanno lavorare con i ago e filo per confezionarne una quantità utile da distribuire alle famiglie residenti; per questo il sindaco ha emanato un avviso per ricercare volontarie.

Le sarte cuciranno le mascherine con stoffa donata dalla ditta “Startex” di Calatabiano. Le mascherine saranno accompagnate dalle istruzioni per farne buon uso.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE