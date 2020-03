Oggi stop al conferimento dei rifiuti a Messina, ma la sanificazione prosegue

Il primo “giro” di sanificazioni tra piazze e vie cittadine sarà completato tra oggi e domani. Almeno questo è l'obiettivo della Messina Servizi, il cui apparato organizzativo-operativo è chiamato agli straordinari per rispondere alle esigenze imminenti della popolazione seguendo quanto disposto dalle autorità regionali e locali.

Intanto oggi, come da calendario, non dovranno essere conferiti rifiuti nei cassonetti. "Non si tratta di un capriccio, ma in questo momento diventa una vera e propria esigenza", ha spiegato il presidente della società in house, Pippo Lombardo.

