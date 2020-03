Emergenza coronavirus, a Messina arriva l'Esercito a controllare le strade

L’ora “x”, anzi la data “x”, è il 23 marzo. Da domani il territorio comunale di Messina sarà presidiato anche dall’Esercito. È in corso di definizione un’ordinanza, che firmerà il questore Vito Calvino, nella quale si stabiliscono modalità e luoghi di intervento.

Saranno due le squadre in campo e coadiuveranno le altre forze di polizia nei controlli finalizzati al contenimento della diffusione del Covid-19.

Nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il perfetto Maria Carmela Librizzi ha disposto la rimodulazione dei servizi in corso, svolti dai miliari dell’operazione “Strade sicure” in città. Le due pattuglie saranno dislocate nei principali punti nevralgici di snodo cittadini.

© Riproduzione riservata