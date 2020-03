Messina, 31 dipendenti Rfi Navigazione in quarantena. Il comandante "Fateci i tamponi"

Dal 18 marzo la società armatrice Rfi Navigazione Messina ha disposto l’allontanamento precauzionale dal servizio a 31 dipendenti, tra cui il sottoscritto, in quanto entrati in contatto con un collega marinaio posto in quarantena dalle Autorità Sanitarie di Reggio Calabria, a seguito di frequentazione con il fratello risultato affetto da Covid 19. Al momento il collega in quarantena si trova isolato presso la propria abitazione di Gallico, con la febbre che non accenna a diminuire e in trepida attesa che gli venga effettuato il test del tampone per scongiurare il rischio di essere stato contagiato". Lo scrive in una nota inviata, tra gli altri, al sindaco di Messina e all'omologo di Reggio, il comandante Marcello Puglisi.

"Avendo appreso che per eseguire il tampone bisogna rispettare una lunga lista d’attesa - spiega Puglisi nella nota - e che nessuno è in grado di fornire previsioni in merito, si chiede al sindaco di Messina di volere autorizzare il test del tampone al sottoscritto e a tutti quei colleghi (31) che hanno lavorato con il collega, adottando di fatto un serio e celere protocollo di prevenzione che non sia subordinato in alcun modo alle “sorti” della procedure messa in atto per il collega in quarantena".

"Abbiamo certezza che la società armatrice, tra i tanti provvedimenti adottati, si è premurata a fornire alle autorità preposte l’elenco dei nominativi del personale in questione per pronta consultazione. Si esorta anche e soprattutto il sindaco di Reggio Calabria a porre in essere tutte quelle iniziative urgenti affinché venga eseguito il test al collega in quarantena, che per ovvie ragioni in queste ore sta vivendo momenti di assoluto sconforto. Vi è da tenere in debita considerazione che oltre ai 32 lavoratori, il rischio di contagio va considerato anche e soprattutto alle rispettive famiglie, quindi eventuali ulteriori ritardi potrebbero risultare fatali, vista la crescita esponenziale dei casi di contagio registrati in queste ultime ore su tutto il territorio nazionale, soprattutto nell’area dello Stretto di Messina", conclude il comandante.

