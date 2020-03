Messina, De Luca annuncia droni nei villaggi per stanare chi viola le regole

«Le prossime due settimane saranno le più delicate. Niente a che vedere con i giorni precedenti. È l'ora della massima responsabilità da parte di tutta la popolazione e della massima sinergia tra enti e istituzioni». Il sindaco di Messina Cateno De Luca continua a bombardare la cittadinanza con l'unico mantra possibile: «Tutti a casa, volete capirlo, dobbiamo restare tutti a casa».

La preoccupazione per quello che ormai viene definito anche a livello nazionale un «possibile focolaio messinese» cresce di ora in ora e oggi più che mai bisogna attenersi a tutte le disposizioni vigenti. "Metteremo i droni, soprattutto in quei villaggi dove sono ripetute le segnalazioni di violazioni dei decreti e delle ordinanze. Tutto questo ci fa capire - spiega De Luca - quanti balordi ci siano in circolazione, i contagi aumenteranno a dismisura, noi intensificheremo il più possibile tutti gli interventi di vigilanza e repressione".

