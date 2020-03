Coronavirus nella casa di riposo di Messina, i nuovi positivi all'ospedale di Barcellona

Sono sette gli anziani, ospiti della casa di riposo “Come d’incanto”, ricoverati fino ad ora al Policlinico di Messina. L’Asp ha comunicato che è in programmazione l’esecuzione del tampone anche sugli altri ospiti e che quelli finora risultati positivi, fatta eccezione per quello già ricoverati al Policlinico, saranno trasferiti al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Barcellona. La struttura è stata posta in isolamento sanitario fiduciario e chiunque vorrà effettuare la quarantena in un domicilio diverso dalla casa di riposo, dovrà comunicarlo formalmente.

E oggi quella tensione ha portato due dipendenti a fuggire dalla struttura, circostanza che la direzione ha dovuto denunciare all’Asp e alla questura. Altri dipendenti vorrebbero andar via, autodenunciandosi, dopo giorni di encomiabile resistenza.

Non ci sono in questo momento aggiornamenti ulteriori, rispetto a ieri, sul caso della clinica Cristo Re: ad oggi resta uno il paziente positivo, isolato in un piano della casa di cura, mentre accertamenti sono in corso su altri sei pazienti che accuserebbero sintomi. Verrà interamente sanificato, infine, l’Irccs Neurolesi di Casazza, i pazienti verranno trasferiti all’ospedale Piemonte.

