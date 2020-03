Milazzo, la strada obbligata: lotta agli evasori per sopravvivere

L'emergenza epidemiologica in atto «rischia seriamente di mandare in default gli enti locali siciliani, a causa dei minori incassi che si avranno dalle tasse e dai servizi a domanda individuale e delle maggiori spese per proteggere i cittadini». A lanciare il grido d'allarme è la Cisal Sicilia che evidenzia come nel decreto “Cura Italia” ci sia «poco o niente al riguardo".

Una situazione che preoccupa ovviamente anche gli amministratori del Comune di Milazzo dove già di norma si incassa troppo poco dai contribuenti.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE