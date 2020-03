Anziano muore alla clinica Cristo Re di Messina: era un sospetto caso di Coronavirus

Un’altra notizia inquietante giunge in una giornata davvero nera per Messina. Un uomo di circa 80 anni è deceduto questo pomeriggio alla clinica Cristo Re, per cause ancora da accertare.

Si tratta di uno dei sette pazienti a cui stamattina sono stati effettuati i tamponi, in quanto tra i degenti entrati maggiormente a contatto con il primo paziente della clinica risultato positivo al Covid19 e poi trasferito al Policlinico. Solo l’esito del tampone potrà dire se anche questo decesso andrà a rinnovare la tragica statistica legata al coronavirus.

La situazione del paziente ha iniziato a complicarsi già da questa mattina, a tal punto che si è reso necessario intubarlo e se, in un primo momento l'anziano doveva essere trasferito in ambulanza in uno dei Covid hospital cittadini, poi non si è proceduto con il trasferimento.

Altra vicenda emblematica di come molti aspetti della gestione di questa emergenza vadano rivisti è accaduta ieri: un paziente trasferito dalla clinica Cristo Re all’ospedale Piemonte e ricoverato in un reparto “ordinario” è poi risultato positivo e sarebbe stato trasferito al Policlinico.

© Riproduzione riservata