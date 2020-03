Coronavirus a Messina, messe e preghiere in diretta streaming

L’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela ha donato all’Azienda ospedaliera “Papardo” un respiratore e si è fatta portavoce di un benefattore che, scegliendo di rimanere nell’anonimato, ha regalato al presidio sanitario un ventilatore.

Un gesto di prossimità che esprime concretamente la preoccupazione della chiesa locale per la pandemia in atto e il bisogno del sostegno materiale oltre che spirituale a fianco delle vittime di questo terribile virus e di chi lotta ogni giorno al loro fianco. Proseguono intanto le celebrazioni e i momenti di preghiera trasmessi in streaming dalle pagine Facebook dell’arcidiocesi e parrocchiali.

Domani alle 11, in occasione della solennità dell’Annunciazione del Signore, mons. Giovanni Accolla presiederà la celebrazione eucaristica dal Santuario di Montalto “per impetrarne la materna intercessione della Madonna della Lettera”. La messa si concluderà con l’atto di affidamento alla Beata Vergine Maria e la recita dell’Angelus. A mezzogiorno, facendo eco alla preghiera universale che il Santo Padre ha chiesto di pronunciare assieme a lui il Presule reciterà il Padre Nostro.

Il clero, i religiosi e i fedeli laici potranno seguire la celebrazione in diretta dal canale Facebook dell’arcidiocesi; la stessa verrà trasmessa da Rtp alle 16. Venerdì prossimo, l’arcivescovo si recherà privatamente al Cimitero monumentale di Messina per pregare e benedire i defunti di tutto il mondo vittime della pandemia, “affidandoli alla misericordia del Padre e manifestare la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore”.

Lo stesso giorno, alle 18, la comunità diocesana si unirà in preghiera con Papa Francesco che da piazza San Pietro guiderà l’adorazione eucaristica e impartirà, al termine, una particolare benedizione “Urbi et orbi” con annessa l’indulgenza plenaria. La preghiera del Papa sarà trasmessa in diretta sulle reti televisive (TV2000 - RTP) e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi. Al termine della diretta, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica dal monastero di Montevergine, che sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi.

Sabato 28 marzo, alle 15.10 ci sarà il consueto commento al Vangelo della domenica a cura del vice rettore del Seminario arcivescovili “Pio X” don Fabio Cattafi; questo, come le dirette delle celebrazioni feriali presiedute dai vescovi e quella domenicale di mons. Accolla alle 18,30 dal Monastero di Montevergine andranno in onda su Rtp e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi.

