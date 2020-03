Coronavirus, artista barcellonese Francesco De Francesco stroncato dall'infezione a Bergamo

Lutto a Barcellona per la scomparsa del noto artista Francesco De Francesco, residente a Bergamo, stroncato all'età di 82 dal coronavirus, come riferito dai familiari.

Brillante medico e artista di grande talento, nonostante la lontananza ha sempre mantenuto un legame particolare con la sua Barcellona cui ha donato diverse opere. Sua, infatti, è la “Fontana dei due fiumi” sita nel cuore della città, in Piazza Duomo, proprio di fronte alla Basilica di San Sebastiano.

Lo scorso febbraio una delle sue ultime opere, una pala d'altare raffigurante la Madonna del Tindari dal titolo “Nigra Sum Sed Formosa”, è stata donata all'oratorio Anime del Purgatorio, nel corso di un convegno promosso dalla Genius Loci con l'Arcipretura di Pozzo di Gotto e la Confraternita Anime del Purgatorio.

L'artista, che solitamente non perdeva occasione per visitare la sua città, non presenziò all'evento per motivi di salute diversi dal virus. La sua ultima visita risale, infatti, al 12 aprile 2019, in occasione della nuova edizione delle avventure di Pinocchio corredate dalle sue illustrazioni. Tra le sue opere presenti in città ricordiamo anche un'altra pala d'altare raffigurante “La Trinità e le Anime purganti”, donata sempre all'Oratorio delle Anime del Purgatorio nel 2015.

Intanto sui social si susseguono messaggi di cordoglio da parte degli amici, conoscenti e delle associazioni culturali, tra cui la Corda Fratres, di cui De Francesco era socio onorario. In tanti, oltre che per le sue opere, lo ricordano per il grande spessore umano che lo contraddistingueva.

