Letojanni, peggiorano le condizioni del Palazzo polifunzionale: facciata cade a pezzi

Stanno peggiorando le condizioni del lato del Palazzo polifunzionale di Letojanni che si affaccia sul lungomare. Quando la capienza dell'immobile è stata raddoppiata costruendo una nuova ala, in quella parte non sono state realizzate stanze, ma locali tecnici, per contenere le apparecchiature. Un vano è alto quanto tutto l'edificio; un altro, molto più basso, si trova distanziato, con in mezzo uno spazio vuoto. Entrambi sono ricoperti di barre metalliche azzurre. Diverse di queste, però, stanno saltando via col passare del tempo.

Probabilmente i vandali avranno contribuito a scardinarne alcune, ma ne mancano pure altre in posti inaccessibili, da dove saranno forse cadute a causa di particolari eventi meteorologici. Tra quelle attaccate, qualcuna è deformata. Una delle aperture, in cui non era rimasta nessuna sbarra, era stata temporaneamente chiusa con un pannello di legno; adesso non c'è più neppure quello: rimane lo spazio vuoto, e potrebbe essere pericoloso. In uno stato di degrado si trova poi lo spazio fra i due vani. Vi si può notare, tra l'altro, una grande quantità di cenere vulcanica: considerando che da diverso tempo dall'Etna a Letojanni non ne è più caduta, la sua presenza dimostra che quell'area non viene ripulita da anni. La facciata dell'edificio, infine, ha iniziato a scrostarsi in due fasce evidenti (sotto il soffitto e in basso).

