Villafranca, servizi disponibili per gli abitanti dei villaggi della zona Nord di Messina

È stata risolta in breve tempo la particolare situazione degli abitanti dei villaggi che sorgono nell'estrema periferia nord della città, come Orto Liuzzo, in questi giorni “bloccati” sul territorio messinese in base alle disposizioni che impediscono di spostarsi da un comune all’altro.

Più vicini a Villafranca che al centro di Messina, i residenti non potevano più recarsi nel centro tirrenico per i servizi di cui di solito usufruiscono: banche, ufficio postale, assicurazioni, ma anche beni di prima necessitano. Dovevano in pratica prendere la macchina e poi l'autostrada per raggiungere Giostra o Boccetta, allungando l'arco temporale in cui stavano fuori e pagando anche il casello

Ma dopo alcuni appelli e gli interventi dei consiglieri della Sesta Circoscrizione, Mario Biancuzzo e Giovanni Russo, e in seguito a una riunione dell’amministrazione del sindaco Matteo De Marco, è stato disposto che “valutata la posizione strategica del nostro Comune sarà consentito di accedere dal centro limitrofo di Saponara e dai villaggi vicini del Comune di Messina”.

Una decisione presa dopo il via libera in deroga della Prefettura sulla base delle “Faq” riportate sul sito del Governo, che agevola i cittadini e riduce gli spostamenti, possibili sempre in caso di necessità.

