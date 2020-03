Coronavirus a Messina, nuove regole per farmacie e tabaccai: ecco gli orari

Regole più precise per farmacie e tabaccai a Messina, in tempi di Coronavirus. Le due ordinanze sono state firmate ieri dal sindaco De Luca. Con il primo provvedimento il sindaco ha disposto che le farmacie osservino gli orari di apertura e chiusura così: dalle 8.30 alle 13.30 per tutte le farmacie operanti sul territorio comunale; dalle 13.30 alle 16.00 per le farmacie in turno di servizio diurno; dalle 16.00 alle 18.00 per tutte le farmacie operanti sul territorio comunale; dalle 18.00 alle 19.30 per le farmacie in turno di servizio diurno; dalle 19.30 alle 8.30 del giorno successivo dalle farmacie in turno di servizio notturno.

Per quanto riguarda i tabaccai, le rivendite di tabacchi dovranno osservare gli stessi orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di tipo alimentare: da lunedì a sabato 7.00-18.00; domenica 7.00-13.00.

