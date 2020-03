Messina piange la terza vittima del Coronavirus, morta un'anziana di Giardini

Sale a tre il bilancio delle vittime da Covid19 nel Messinese. L'anziana donna di Giardini che era stata contagiata dal Coronavirus non ce l'ha fatta.

L'86enne signora ricoverata nello scorso fine settimana, stando alle prime notizie, in un primo momento sembrava in grado di farcela ma le sue condizioni si sono aggravate e alla fine ha dovuto arrendersi. Si è spenta nella giornata di oggi al Policlinico di Messina.

In precedenza, nella giornata di martedì scorso, erano risultati negativi al tampone il figlio della signora e la collaboratrice domestica. Sono in corso le relative attività di accertamento sanitario per provare a ricostruire i contatti avuti dalla signora e la possibile origine del contagio, che purtroppo si è rivelato poi mortale.

