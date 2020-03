L'omaggio di Togo ai lettori di Gazzetta, la Madonnina del porto "eclissa il virus"

In questo momento drammatico per la nostra città, il grande artista messinese Togo-Enzo Migneco ci invia da Milano un gradito e coinvolgente omaggio. Una sua opera inedita, un disegno creato per l'occasione, esempio della grande generosità che lo contraddistingue da sempre.

Un messaggio di speranza per tutti i lettori della “Gazzetta” e i messinesi, quelli che vivono in città e quelli sparsi nel mondo. Un'opera semplice e illuminante, in cui il pittore ci mostra la Madonnina del porto che “eclissa il virus”, come magicamente si legge nel basamento della stele. Una luna divina giunge dall'alto nello Stretto per annullare ogni pericolo, mentre le onde del mare scorrono lievi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE