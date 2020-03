Pensioni anticipate, ecco tutti i 147 uffici postali di Messina aperti

In occasione del prossimo pagamento anticipato delle pensioni di aprile a partire da oggi, Poste Italiane ha predisposto un piano di aperture straordinario. Confermata, inoltre, l'apertura di almeno un ufficio postale anche nei comuni con meno di 5mila abitanti.

Le pensioni saranno accreditate sin dal primo giorno per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution e saranno dunque direttamente disponibili sui loro rapporti. In provincia di Messina saranno 147 gli uffici postali aperti durante le giornate di pagamento pensioni, di cui 79 garantiranno il servizio tutti i giorni e 5 anche nel turno pomeridiano fino alle ore 19:05. Per tutte le informazioni disponibili il sito www.poste.it o il numero verde 800003322.

Per coloro che devono necessariamente recarsi negli uffici postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Uffici aperti tutti i giorni: cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Uffici aperti su 5 giorni: cognomi dalla A alla C giorno 1, dalla D alla G giorno 2, dalla H alla M giorno 3, dalla N alla R giorno 4, dalla S alla Z giorno 5. Uffici aperti su 4 giorni: cognomi dalla A alla C giorno 1 dalla D alla K giorno 2, dalla L alla P giorno 3, dalla Q alla Z giorno 4.

Uffici aperti su 3 giorni: cognomi dalla A alla D giorno 1, dalla E alla O giorno 2, dalla P alla Z giorno 3. Uffici aperti su 2 giorni: cognomi dalla A alla K giorno 1, dalla L alla Z giorno 2. Per tutti gli uffici aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.

Ecco invece le modalità di apertura di tutti gli uffici postali della provincia di Messina.

Uffici aperti tutti i giorni con doppio turno fino alle 18: Messina 5. Uffici aperti tutti i giorni con turno di mattina: Messina 18, Messina 2, Messina 3, Messina V.R., Messina 11, Messina 13, Messina 10, Barcellona Pozzo Di Gotto, Milazzo.

Uffici aperti lunedì, mercoledì e venerdì con turno di mattina: Alì, Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Furci, Gallodoro, Giardini Naxos Centro, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Messina Pistunina, Contemplazione, Messina 14, Scala Ritiro, Santo, Monforte San Giorgio, Motta Camastra, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Spadafora, Torregrotta, Villafranca Tirrena, Alcara Li Fusi, Sant’Antonino Convento, Basicò, Capizzi, Capo d’Orlando, Rocca di Caprileone, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Falcone, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Galati Mamertino, Gualtieri Sicaminò, Lipari, Stromboli, Merì, Montagnareale, Patti, Pettineo, Gliaca, Raccuja, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant’Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Sinagra, Tusa, Castel di Tusa, Terme Vigliatore.

Uffici aperti martedì, giovedì e sabato con turno di mattina: Antillo, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Malvagna, Contesse, Torre Faro, Messina 8, Messina 12, Santa Lucia sopra Contesse, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Nizza, Pagliara, Roccafiorita, Rometta Marea, Rina, Scaletta Zanclea, Taormina, Fondachello Valdina, Venetico Marina, Pozzo di Gotto, Brolo, Caronia, Castroreale, Cesarò, Ficarra, Tonnarella, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Mazzarrà Sant’Andrea, Santa Marina di Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montalbano Elicona, Naso, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Rodì Milici, Olivarella, San Salvatore di Fitalia, Sant’ Angelo di Brolo, S. Stefano di Camastra, Tortorici, Ucria, Acquedolci, Torrenova.

Uffici aperti che non subiscono variazioni di orario: Casalvecchio, Marina di Caronia, Castelmola, Bafia, Forza d’Agrò, Condrò, Gallodoro, Floresta, Itala, Leni, Mandanici, Malfa, Mongiuffi Melia, Motta d’Affermo, Roccafiorita, San Basilio Novara di Sicilia, Saponara, Reitano, Caprileone, Santa Marina Salina, Campogrande.

