Viabilità a Taormina, la "rivoluzione" slitta al prossimo anno

Slitta al 2021 il nuovo piano di viabilità che il Comune prevedeva di istituire già in primavera a Taormina e prevedeva importanti novità in città nel perimetro del centro storico. La situazione legata all'emergenza ha portato all'ormai inevitabile congelamento delle iniziative ad un altro momento e quindi al prossimo anno, quando si spera che tutto sia poi attuabile in condizioni normali.

In particolare si era ipotizzato di far scattare già da aprile o maggio il nuovo percorso per i bus turistici, scoperti, che si era deciso di far transitare dalla via Roma. Una soluzione che rimane bloccata anche perché si attende l'esito degli accertamenti in zona da parte di un geologo incaricato dal Comune.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE