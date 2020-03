Coronavirus, positivi tre medici ospedale "Umberto I" di Enna

Tre medici del reparto di Medicina dell’ospedale Umberto I di Enna sono risultati positivi al coronavirus. I medici erano stati a contatto con la paziente morta, trasferita da Enna al Chiello di Piazza Armerina. Per questa vicenda, la donna sarebbe stata spostata senza avere effettuato alcun tampone, la procura di Enna ha aperto un fascicolo per epidemia colposa ed è già stata sequestrata la cartella clinica.

«Accorperemo in un reparto chirurgico e medico i pochi pazienti con Covid-19 - dice il direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica - rimasti in ospedale , liberando risorse mediche e infermieristiche per sostituire i medici positivo al tampone».

E’ iniziata, su 9 pazienti ricoverati nel reparto Covid dell’Ospedale Umberto I di Enna, la sperimentazione con il Tocilizumab, il farmaco anti artrite reumatoide che sta dando buoni risultati nella cura dei pazienti affetti da Covid 19 . Lo conferma il direttore sanitario

Emanuele Cassarà.

«Il farmaco, come è noto non può essere usato su tutti i pazienti - dice - abbiamo attivato la sperimentazione per un certo numero di casi e se sarà necessario lo faremo anche per altri»

