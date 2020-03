Coronavirus, sanificato il pronto soccorso dell'ospedale "Piemonte" di Messina

Il Covid Team istituito per il coordinamento dell’emergenza nell’area metropolitana di Messina sta sovrintendendo alla sanificazione programmata dei locali del pronto soccorso dell’ospedale «Piemonte». La misura rientra tra le iniziative di prevenzione e contenimento previste, in armonia con le disposizioni nazionali e regionali per contrastare il diffondersi del coronavirus.

Il pronto soccorso, che per il momento è chiuso all’utenza, tornerà operativo una volta completate le operazioni di sanificazione e, nelle more, la cittadinanza potrà comunque usare le altre strutture cittadine di pronto soccorso all’ospedale «Papardo» e al Policlinico «G. Martino».

