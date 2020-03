Messina, l’arcivescovo Accolla in visita privata al Cimitero monumentale

Questa mattina l’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla si è recato in visita privata al Cimitero monumentale di Messina, per pregare e benedire i defunti di tutto il mondo vittime della pandemia. Nel venerdì della Misericordia, celebrato da tutta la Chiesa italiana, il pastore della chiesa messinese ha voluto vivere questo momento di preghiera anche nel ricordo dei familiari dei morti a causa del Coronavirus che “in questo momento di particolare difficoltà hanno lasciato la vita terrena senza il conforto dei propri cari”.

Nel pomeriggio alle 16, l’arcivescovo presiederà la via Crucis dal Monastero di Montevergine che sarà trasmessa su Rtp e sulla pagina Facebook e alle 18, tutta la comunità diocesana si unirà in preghiera con Papa Francesco che da piazza San Pietro guiderà l’adorazione eucaristica e impartirà una straordinaria benedizione “Urbi et orbi” con annessa indulgenza plenaria. La preghiera del Papa sarà trasmessa in diretta sulle reti televisive (TV2000 - RTP) e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi; alle 18,45 i pastori celebreranno la messa dal Monastero di Montevergine.

