Roccalumera, il costone non farà più paura: avviata la messa in sicurezza

Si lavora per mettere in sicurezza il costone roccioso denominato “Timpa nira” che ha creato, è sta ancora oggi , seri pericoli e disagi agli automobilisti in transito. Il costone sorge lungo la frequentatissima strada Roccalumera-Pagliara-Mandanici, subito dopo l'abitato di Rocchenere, ed è stato negli anni oggetto di tanti interventi, ma mai si è trattato di opere risolutive. Questa volta, così come prevede lo schema dell'opera di messa in sicurezza il costone sarà imbracato da cima a fondo con una rete metallica di grosso spessore, in modo che i massi o eventuali tronchi d'albero scivolati lungo la parete, restino intrappolati nella rete e non finiscano sull'asfalto con le conseguenze che ognuno può facilmente immaginare.

Una squadra speciale sotto le direttive di Tanino Maggioloti, responsabile del servizio “Viabilità metropolitana jonica alcantara”, si sta attivando per stringere in un accappatoio di ferro la pericolosa “Timpa nira” e, quindi, dare sicurezza agli automobilisti in transito. Una sola nota negativa legata alla messa in sicurezza del costone roccioso lungo la Provinciale: i lavori, causa lo stop imposto dal Governo per il Coronavirus, sono stati momentaneamente sospesi e non si quando riprenderanno.

