"Supermercati aperti anche la domenica", il prefetto di Messina dà ragione al sindaco De Luca

«La domenica i generi alimentari, supermercati e centri commerciali potranno stare aperti, per come avevamo stabilito con la nostra ordinanza sindacale. Anche il Prefetto ci ha dato ragione, rendendo di fatto inefficace l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana che ne prevede la chiusura». A riferirlo è il sindaco di Messina, Cateno de Luca

«Adesso - conclude il primo cittadino - non avete più scuse, rispettate gli orari e non create assembramenti ingiustificati altrimenti sarò costretto a ripristinare la tessera del pane in vigore nel ventennio».

Si precisa che i generi alimentari, a prescindere dalla dimensione, resteranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 18 e la domenica dalle ore 7 alle ore 13. Stasera a partire dalle ore 18:45 in diretta Facebook dalla pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su Rtp canali 17, 117, 646 e 868 e su Tcf canale 113, si parlerà anche di questo.

© Riproduzione riservata