Messina si mobilita tra assistenza psicologica, raccolte di fondi e prodotti alimentari

La Messina solidale e dal cuore grande si mobilita per limitare le sofferenze di chi già prima dell'emergenza coronavirus viveva situazioni di precarietà, che questa folata nuova e violenta di crisi rischia di aggravare. Dall'assistenza psicologica alle raccolte di fondi, alle campagne informative: i servizi del mondo del volontariato in città e nell'area metropolitana messinese si moltiplicano.

Attivi i protocolli regionali tra Misericordia, Croce Rossa e Anpas da un lato e la grande distribuzione dei Gruppi Arena, Eurospin e Crai. In tutti i punti vendita delle tre catene per velocizzare la spesa effettuata dai volontari, che la recapitano a domicilio delle persone alle quali questo aiuto è necessario, è stata istituita una cassa speciale dedicata ed è consentito l'accesso prioritario in entrata e in uscita.

