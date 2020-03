Ospedale Covid a Sant'Agata: entro pochi giorni la riconversione

Sono giorni di attesa per capire come si svilupperà il piano di riconversione di una parte dell'ospedale di Sant'Agata Militello in Covid Hospital.

Dopo la visita di giovedì dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha espresso a sindaci e personale sanitario garanzie sul mantenimento dei servizi di emergenza e gli altri reparti ospedalieri e la destinazione di una sola ala per i pazienti positivi, con percorsi separati e quattro posti di terapia intensiva sui 50 totali necessari, la palla è tutt'ora in mano ai tecnici dell'Asp di Messina, coordinati dal direttore del Policlinico Giuseppe Laganga, per studiare la fattibilità tecnica della riconversione.

Esclusa sin da subito l'ipotesi di riadattare l'ala ristrutturata del vecchio plesso centrale, ex Pta, per ragioni di natura tecnica legate in particolar modo all'assenza dei collegamenti necessari con l'impiantistica sanitaria oltreché insufficienza di spazi, l'unica soluzione in fase di elaborazione, già emersa a margine del confronto con l'assessore, è quella della riconversione del corpo B del plesso ospedaliero.

