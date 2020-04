Primi casi di Coronavirus a Gioiosa Marea, positive due persone in quarantena

Il sindaco di Gioiosa Marea, Ignazio Spanò, ha reso noto che l’Asp di Messina ha comunicato la positività di due persone già poste in quarantena obbligatoria in quanto rientrati dopo il 14 marzo.

«Le due persone risultate positive – ha detto il sindaco di Gioiosa Marea – stavano eseguendo il periodo di quarantena obbligatorio e non hanno avuto contatti con persone esterne. Si tratta dell’esito dei primi risultati dei tamponi eseguiti dall’Asp. Entrambi non hanno sintomi. Resteranno in isolamento fino a quando non arriverà l’esito del prossimo tampone che sarà eseguito nei prossimi giorni».

L’Asp sta continuando ad eseguire presso il piazzale dell’ospedale “Barone Romeo” i tamponi di controllo sulle persone rientrate nelle scorse settimane da zone a rischio e sottoposti alla misura precauzionale dell’isolamento o quarantena.

© Riproduzione riservata