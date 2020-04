Psicosi da Covid e cure fai da te, farmacie messinesi punti di riferimento per la popolazione

Cure fai da te, comportamenti sconsiderati, panico. In un concetto: “Effetti del coronavirus”. Anche le farmacie messinesi da alcune settimane sono più che mai punti di riferimento per la popolazione. Attività essenziali, anzi vitali per molti. A tal punto da spingere i clienti ad azioni giustificate solo dal contesto di allarme in cui l'Italia è immersa. Eppure, a lungo andare, ciò potrebbe nuocere a un sistema in grado di servire 24 ore su 24 i cittadini.

«La criticità più importante, al momento, è quella che riguarda le bombole d'ossigeno - sottolinea il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Messina Sergio Papisca -. Prima ogni esercizio ne aveva in stock dalle 6 alle 15. Ma le cose sono cambiate. Ogni farmacia ne dispone in media di due, eppure accade che a causa della psicosi generale prodotta dal Covid-19, alcuni messinesi comprano una bombola e invece di restituirla a noi la tengono in casa. In buona sostanza, pensano che all'occorrenza, in caso di crisi respiratorie e problemi polmonari, possa essere utile e la tengono a portata di mano».

