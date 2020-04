Nuovo contagio da Coronavirus a Giardini Naxos: secondo caso in città

Nuovo caso di positività al Coronavirus a Giardini Naxos. E' il secondo in città, dopo il contagio che ha portato nei giorni scorsi alla morte di una donna di 80 anni. L'uomo è ora ricoverato al Policlinico di Messina. "Purtroppo - rende noto il sindaco Nello Lo Turco - abbiamo avuto conferma dall'Asp Messina del caso di un secondo soggetto di Giardini Naxos risultato positivo al Covid-19. La notizia ci è stata comunicata dall'Autorità sanitaria competente.

La persona è adesso ricoverata. Sono vicino allo stesso e gli rivolgo il mio augurio di pronta guarigione. Vorrei rassicurare tutti che il soggetto si trovava, nell'ultima settimana, in isolamento domiciliare e quindi la situazione è al momento sotto controllo".

Lo Turco si è poi rivolto alla cittadinanza: "Non mi stanco di ribadire l’appello a tutti i cittadini di rispettare le disposizioni vigenti, limitando al minimo indispensabile contatti e spostamenti e assicurandosi, laddove fosse necessario uscire per le finalità consentite dalle disposizioni vigenti, di utilizzare i doverosi dispositivi di protezione come guanti e mascherina".

