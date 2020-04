Sospetto caso di positività al coronavirus in un supermercato di Messina, al via controlli e sanificazione

Si sono attivate tutte le precauzioni del caso, legate al rischio di una possibile positività al Covid-19, in un supermercato di Messina, e più precisamente al PaghiPoco del gruppo Rocchetta, a lo centro commerciale di Tremestieri.

Ecco la comunicazione della direzione: “In data 30/03/2020 un nostro collaboratore, in servizio presso il Centro Commerciale di Tremmestieri Messina, faceva pervenire telematicamente presso i nostri uffici giusto certificato medico attestante un suo lieve stato febbrile.

In considerazione di ciò la nostra Azienda, in via del tutto preventiva e precauzionale ha adottato tutte le misure di sicurezza che vanno dalla disposizione in quarantena del personale entrato in contatto col suddetto collaboratore, alla sanificazione dei locali come da protocollo stipulato tra Governo e Organizzazioni sindacali”.

