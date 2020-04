Tanya Trimarchi, il medico di S.Teresa ucciso dal Coronavirus: il dolore della comunità

La aspettavano a casa tra un mese, ma Tanya Trimarchi tornerà nella sua Santa Teresa di Riva per l'ultimo viaggio. C'è tanto dolore nella cittadina jonica per la morte della dottoressa scomparsa a soli 57 anni mentre lavorava alla guardia medica di Pozza di Fassa, frazione di San Giovanni di Fassa, in provincia di Trento.

A portarla via è stato il Coronavirus, dopo che era rimasta contagiata visitando a domicilio un anziano, morto due giorni dopo per il Covid-19.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE