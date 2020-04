Focolaio di coronavirus a S. Marco d'Alunzio, 9 pazienti positivi trasferiti a Barcellona

Sono stati comunicati i primi risultati dei tamponi effettuati ai soggetti ospiti della RSA di S. Marco d'Alunzio in cui è stato individuato un focolaio di contagio da Covid-19.

Su 50 tamponi eseguiti 9 sono risultati positivi e pertanto i soggetti verranno immediatamente trasferiti e ricoverati presso l'Ospedale di Barcellona PG, dove sono già arrivati i primi caschi Cpap per la ventilazione assistita da effettuare ai ricoverati in terapia semintensiva.

Trentaquattro ospiti sono negativi e si sta lavorando per trovare loro idonea collocazione presso altre strutture; quattro tamponi hanno dato esito dubbio e saranno subito ripetuti e tre sono ancora in fase di elaborazione, i soggetti interessati sono stati posti in isolamento come anche gli operatori della struttura che dovranno ancora sottoporsi a tampone.

La RSA dopo l'allontanamento degli ospiti verrà immediatamente sanificata; i Sindaci interessati riceveranno la dovuta informazione.

