Imprenditore di Itala stroncato a Milano dal Coronavirus

Fra le tante vittime che continua a mietere in tutta Italia, ed in particolare in Lombardia, il Coronavirus, questo terribile male oscuro che sta falcidiando il mondo lasciando ovunque lutto e disperazione, vi è anche un italese che viveva con la famiglia a Milano.

Si tratta di Biagio Mucari, 65 anni, il quale, dopo essere cresciuto nel centro collinare jonico della provincia di Messina, e dopo essere rimasto in giovanissima età orfano di padre, svariati anni addietro si è trasferito nel capoluogo lombardo dove, assieme al fratello Benito, deceduto qualche anno addietro, ha gestito un’attività nel settore della ristorazione.

L’uomo, le cui condizioni di salute in questa ultima settimana non erano al meglio, è stato stroncato in breve tempo dopo essere stato ricoverato in un ospedale cittadino a seguito dei sintomi dell’inesorabile male, che nonostante le cure intensive cui è stato sottoposto, il contagio contratto non gli ha lasciato scampo.

