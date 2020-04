Messina, De Luca guida i controlli nei supermercati: multa e sospensione per 4 attività

Dodici supermercati e botteghe controllate e quattro sanzioni con sospensione dell’attività ordinate. È l'esito delle ispezioni compiute dal sindaco De Luca e dalla polizia municipale sul territorio comunale di Messina. «Stamattina - dichiara De Luca - abbiamo ispezionato con la polizia municipale 10 supermercati e due botteghe della zona centro sud».

«In quattro supermercati abbiamo irrogato una sanzione di 500 euro ed abbiamo dovuto sospendere momentaneamente l’attività perché non è stato rispettato l’obbligo della santificazione di tutti i locali da effettuare al massimo ogni due giorni per come prevede l’ordinanza sindacale».

«Per questa volta la sospensione sarà fino a quando non saranno effettuate le attività di sanificazione mentre la prossima volta la sospensione sarà per una settimana con sanzioni pecuniarie più pesanti per la cosiddetta recidiva - aggiunge il sindaco -. Ringrazio chi ha invece applicato altri accorgimenti aggiuntovi non richiesti che garantiscono maggiormente la salute degli utenti e di coloro che lavorano nei supermercati».

