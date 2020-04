All'Asp di Messina tamponi e reagenti per il Coronavirus cominciano a scarseggiare

Ci sono congiunti dei contagiati, di coloro che sono stati ricoverati con il Covid-19 conclamato e in fase acuta, che non sono mai stati sottoposti a tampone. Aspettano da giorni, inutilmente e nell' ansia, il test.

All'Asp di Messina tamponi e reagenti scarseggiano. C'è qualcosa che non convince e che forse andrebbe potenziata nella "macchina da guerra" messa in piedi per contrastare l'epidemia da Coronavirus.

Le vittime della casa di riposo "Come d'Incanto", intanto, sono adesso 15. Vittime di una strage che non hanno un nome solo per noi media. Ma un valore... come ogni altro essere umano. Si poteva evitare questa lunga lista di morti?

E poi: Come stiamo affrontando la crisi economica e come la affronteremo? Se ne parla stasera alle 20,30 su Rtp a "Scirocco", la trasmissione condotta da Emilio Pintaldi (canali 17-646-617. E in streaming su Rtp- Gazzettadelsud.it).

© Riproduzione riservata