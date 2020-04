Il Coronavirus avanza a Gioiosa Marea, positiva una terza persona

Terzo caso positivo al Coronavirus a Gioiosa Marea. Come i due precedenti, anche in questa circostanza si tratta di una persona rientrata in Sicilia dopo il 14 marzo e quindi posta in isolamento obbligatorio.

«Dal suo rientro questa persona è in isolamento quindi ritengo non ci siano particolari motivi per preoccuparsi – ha detto il sindaco Ignazio Spanò -. Stiamo monitorando tutte le persone in isolamento. Tutti stanno osservando scrupolosamente quelli che sono i dettami normativi».

© Riproduzione riservata