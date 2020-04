San Salvatore di Fitalia, squarciata una ruota dell'auto della Croce Rossa

Grave episodio ieri mattina a San Salvatore di Fitalia dove una mano ancora ignota ha tagliato una ruota dell’auto in uso alla locale sezione della Croce Rossa Italiana quanto mai impegnata, grazie ai tanti volontari che svolgono anche le loro attività di lavoro o di studio, in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Stamattina – scrive in un pubblico post la stessa Croce Rossa fitalese - abbiamo trovato una ruota della macchina squarciata con un coltello, stiamo scrivendo solo per farvi capire che il danno fatto è grande ma non per noi operatori ma per la collettività in questo momento di emergenza".

"Questa macchina si muove solo e soltanto per il bisogno della gente, non si muove per nostro divertimento e non si muove per gioco”. Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri della locale Stazione.

