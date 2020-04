Controlli sullo Stretto, Cgil e Uil: "Sciopero annullato solo con le dovute garanzie"

Un passo indietro "condizionato" per Cigl e Uil Messina sul possibile sciopero nei servizi essenziali sullo Stretto. La Commissione di Garanzia aveva invitato "tutte le organizzazioni sindacali ad evitare ogni azione di sciopero fino al 30 aprile per evitare ulteriori criticità nell’emergenza dovuta al Covid 19".

L’invito arriva dopo le forti proteste che nelle scorse giornate Filt CGIL e UIltrasporti Messina hanno sollevato minacciando il “blocco del traghettamento veloce” per denunciare l’inadeguatezza dei controlli sanitari agli imbarchi dei mezzi Blu Jet nei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria .

“Prendiamo atto dell’intervento della Commissione di Garanzia - dichiarano Michele Barresi e Carmelo Garufi segretari di UIltrasporti e Filt Cgil - e ci conforta l’impegno con cui la Commissione in calce al documento impone a Aziende e Istituzioni di comunicare con la massima sollecitudine quali misure siano state adottate, o si intendano adottare nell’immediatezza, a tutela della salute dei lavoratori addetti al servizio di trasporto marittimo sullo stretto . È propio la necessità di garantire maggiori controlli sanitari agli imbarchi che può aiutare la prevenzione al contagio dei lavoratori e le procedure poste in essere dalle aziende".

"Ad oggi , come abbiamo anche segnalato in queste ore per competenza al Presidente dell’Autorità portuale di Sistema dello Stretto dott Paolo Mega , mancano ancora i controlli con termo scanner a Villa e Reggio Calabria agli imbarchi dei mezzi veloci mentre sussiste unicamente un puntuale controllo delle documentazioni ma non un check in sanitario che tuteli preventivamente i lavoratorio a terra e a bordo. In tal senso - concludono Barresi e Garufi - accogliamo l’invito della Commissione di Garanzia ma attendiamo formali riscontri e atti concreti dalle istituzioni competenti nelle prossime ore".

